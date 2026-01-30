EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das BNP Paribas-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,73 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 22,870 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 90,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 059,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 99,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at