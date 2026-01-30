BNP Paribas Aktie
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das BNP Paribas-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,73 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 22,870 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 90,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 059,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,92 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 99,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
