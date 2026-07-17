EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BNP Paribas-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,78 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 23,375 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 102,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 406,26 EUR wert. Mit einer Performance von +140,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 112,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at