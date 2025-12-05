BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investmentbeispiel
|
05.12.2025 10:03:38
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,87 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,856 BNP Paribas-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 140,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,69 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas bezifferte sich zuletzt auf 81,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|05.12.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|75,18
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.