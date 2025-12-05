EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,87 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,856 BNP Paribas-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 140,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,69 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas bezifferte sich zuletzt auf 81,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at