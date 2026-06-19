BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Profitabler BNP Paribas-Einstieg?
|
19.06.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 19.06.2016 wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 43,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,301 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,68 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 18.06.2026 auf 101,10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 132,68 Prozent.
BNP Paribas wurde am Markt mit 111,33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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