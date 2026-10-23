EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,13 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,782 BNP Paribas-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,10 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 22.10.2026 auf 82,57 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,10 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 96,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at