BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Langfristige Anlage
|
14.11.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers betrug an diesem Tag 59,47 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,682 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,02 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 13.11.2025 auf 69,59 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 117,02 EUR, was einer positiven Performance von 17,02 Prozent entspricht.
BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
