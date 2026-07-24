BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler BNP Paribas-Einstieg? 24.07.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2025 wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 78,79 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126,920 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 169,18 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 23.07.2026 auf 103,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 31,69 Prozent.

BNP Paribas wurde am Markt mit 117,47 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten