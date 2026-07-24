BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Profitabler BNP Paribas-Einstieg?
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24.07.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 24.07.2025 wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 78,79 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 126,920 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 169,18 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Papiers am 23.07.2026 auf 103,76 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 31,69 Prozent.
BNP Paribas wurde am Markt mit 117,47 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com