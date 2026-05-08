BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Frühe Investition
|
08.05.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,29 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in BNP Paribas-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,716 BNP Paribas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.05.2026 159,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,24 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 59,96 Prozent.
Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 102,76 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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