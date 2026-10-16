BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Profitable BNP Paribas-Investition? 16.10.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BNP Paribas-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die BNP Paribas-Aktie an diesem Tag bei 77,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 128,238 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 11 405,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,05 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von BNP Paribas betrug jüngst 99,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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