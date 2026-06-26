BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Lohnender BNP Paribas-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BNP Paribas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BNP Paribas-Papier bei 75,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 25.06.2026 1 368,41 EUR wert, da der Schlussstand 103,00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 36,84 Prozent vermehrt.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 111,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
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BNP Paribas S.A. 101,60 -0,20% BNP Paribas S.A.

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