BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Lohnender BNP Paribas-Einstieg?
|
26.06.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BNP Paribas-Papier bei 75,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,286 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 25.06.2026 1 368,41 EUR wert, da der Schlussstand 103,00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 36,84 Prozent vermehrt.
Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 111,62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
19.06.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.06.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|30.04.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|101,60
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.