BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Profitable BNP Paribas-Investition? 13.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BNP Paribas-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das BNP Paribas-Papier an diesem Tag bei 69,59 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,437 BNP Paribas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,49 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 12.11.2026 auf 95,68 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,49 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BNP Paribas eine Marktkapitalisierung von 106,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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