BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

BNP Paribas-Investmentbeispiel 16.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BNP Paribas-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke war die BNP Paribas-Aktie an diesem Tag 59,56 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,898 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 87,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 670,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,71 Prozent.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 96,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
09.01.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
BNP Paribas S.A. 87,61 1,64% BNP Paribas S.A.

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

