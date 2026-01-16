BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investmentbeispiel
|
16.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke war die BNP Paribas-Aktie an diesem Tag 59,56 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,898 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 87,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 670,92 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,71 Prozent.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 96,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|09.01.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
