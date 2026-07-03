BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investment im Blick
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03.07.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BNP Paribas-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers betrug an diesem Tag 58,43 EUR. Bei einem BNP Paribas-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,145 BNP Paribas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 102,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 511,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,12 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 111,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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