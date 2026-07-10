EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,93 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,963 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 99,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,99 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 95,99 Prozent.

Am Markt war BNP Paribas jüngst 108,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at