BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Rentabler BNP Paribas-Einstieg? 03.04.2026 10:03:38

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BNP Paribas-Papier bei 73,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,569 BNP Paribas-Aktien im Depot. Die gehaltenen BNP Paribas-Papiere wären am 02.04.2026 1 130,26 EUR wert, da der Schlussstand 83,30 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 13,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 91,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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