BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Lukratives BNP Paribas-Investment? 11.09.2026 10:03:35

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BNP Paribas-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BNP Paribas-Aktie bei 47,93 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, befänden sich nun 2,086 BNP Paribas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 102,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,15 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 114,15 Prozent.

Am Markt war BNP Paribas jüngst 114,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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