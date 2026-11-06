BNP Paribas Aktie

BNP Paribas ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Rentabler BNP Paribas-Einstieg? 06.11.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BNP Paribas-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50,64 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 197,472 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 91,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 155,61 EUR wert. Mit einer Performance von +81,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101,86 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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