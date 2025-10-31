EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,86 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,495 BNP Paribas-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 66,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 226,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122,64 Prozent vermehrt.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at