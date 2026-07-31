EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Anteile betrug an diesem Tag 60,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,666 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 181,34 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 30.07.2026 auf 108,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,34 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BNP Paribas eine Marktkapitalisierung von 118,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at