EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BNP Paribas-Anteile 57,04 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,532 BNP Paribas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 613,43 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 14.05.2026 auf 92,03 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 613,43 EUR entspricht einer Performance von +61,34 Prozent.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 100,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at