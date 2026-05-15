BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Lohnende BNP Paribas-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BNP Paribas-Anteile 57,04 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,532 BNP Paribas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 613,43 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 14.05.2026 auf 92,03 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 613,43 EUR entspricht einer Performance von +61,34 Prozent.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 100,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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