Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Lohnende Danone-Anlage? 03.06.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Danone-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.06.2016 wurde das Danone-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61,24 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 163,297 Danone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 64,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 457,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,58 Prozent.

Danone war somit zuletzt am Markt 39,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

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