EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Danone-Papier bei 55,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,083 Danone-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 66,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 197,11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,71 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Danone belief sich jüngst auf 42,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at