WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

Lukrativer Danone-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Danone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Danone-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Danone-Anteile bei 54,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Danone-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184,434 Danone-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 847,29 EUR, da sich der Wert eines Danone-Papiers am 06.01.2026 auf 75,08 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38,47 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Danone betrug jüngst 48,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

07.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
30.12.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
