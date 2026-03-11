Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Danone-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 160,740 Danone-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (69,30 EUR), wäre das Investment nun 11 139,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,39 Prozent.
Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
