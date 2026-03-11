EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Danone-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Danone-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 160,740 Danone-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (69,30 EUR), wäre das Investment nun 11 139,27 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,39 Prozent.

Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at