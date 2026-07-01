Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lukrativer Danone-Einstieg?
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01.07.2026 10:04:13
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingebracht
Danone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,53 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,599 Danone-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 71,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,72 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Danone belief sich zuletzt auf 46,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com