EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingefahren

Danone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,63 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,658 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Danone-Aktien wären am 10.02.2026 1 236,07 EUR wert, da der Schlussstand 70,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +23,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Danone eine Marktkapitalisierung von 45,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at