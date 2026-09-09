Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Frühes Investment 09.09.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Danone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Danone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 53,57 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,667 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 1 211,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,19 Prozent gesteigert.

Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com

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