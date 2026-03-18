Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lohnender Danone-Einstieg?
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18.03.2026 10:04:50
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Danone-Papier bei 70,82 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Danone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,412 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,12 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 103,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,25 Prozent vermehrt.
Danone wurde am Markt mit 46,81 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com
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