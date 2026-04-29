Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Investmentbeispiel
|
29.04.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,13 EUR. Bei einem Danone-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,691 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 67,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,99 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Danone zuletzt 42,62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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