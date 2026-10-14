EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Danone-Aktien gewesen.

Das Danone-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58,12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,721 Danone-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 101,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,07 Prozent gesteigert.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at