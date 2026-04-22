Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Rentables Danone-Investment? 22.04.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Danone-Aktie gebracht.

Die Danone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 167,056 Danone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 66,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 095,89 EUR wert. Mit einer Performance von +10,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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