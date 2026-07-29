Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Profitables Danone-Investment?
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29.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Danone-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Danone-Papier an diesem Tag 67,09 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,905 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Danone-Aktie auf 72,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 076,73 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 076,73 EUR, was einer positiven Performance von 7,67 Prozent entspricht.
Danone wurde am Markt mit 45,44 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
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