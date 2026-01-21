Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

Lukrative Danone-Investition? 21.01.2026 10:04:21

EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Danone-Aktien gewesen.

Danone-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Danone-Papier an diesem Tag bei 65,42 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,286 Danone-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 125,04 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,50 Prozent angewachsen.

Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,83 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

11:10 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 69,48 0,67% Danone S.A.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

