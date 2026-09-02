Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Performance im Blick
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02.09.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,32 EUR wert. Bei einem Danone-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,364 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 64,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 41,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
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