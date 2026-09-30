Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Profitable Danone-Anlage?
|
30.09.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Danone-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,16 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Danone-Aktie investiert, befänden sich nun 13,484 Danone-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 792,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,76 EUR belief. Mit einer Performance von -20,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Danone eine Marktkapitalisierung von 38,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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