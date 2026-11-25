Am 25.11.2025 wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77,18 EUR. Bei einem Danone-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,296 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,27 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 24.11.2026 auf 68,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 10,73 Prozent verkleinert.

Am Markt war Danone jüngst 43,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at