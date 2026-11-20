Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Engie (ex GDF Suez)-Anteile bei 13,11 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 762,660 Engie (ex GDF Suez)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 24,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 570,77 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 18 570,77 EUR, was einer positiven Performance von 85,71 Prozent entspricht.

Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at