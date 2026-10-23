Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Profitable Engie (ex GDF Suez)-Investition? 23.10.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Engie (ex GDF Suez)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie letztlich bei 12,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,223 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 1 900,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,11 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,02 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 58,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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