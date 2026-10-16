EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Engie (ex GDF Suez)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.10.2023 wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Engie (ex GDF Suez)-Papier an diesem Tag bei 14,81 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,753 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,74 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 15.10.2026 auf 23,21 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 59,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at