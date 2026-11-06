Engie Aktie

Engie ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Frühes Investment 06.11.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Engie (ex GDF Suez)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,684 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 24,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,46 Prozent.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 61,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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