EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Frühe Anlage
|
10.03.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 159,60 EUR wert. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,627 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 208,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,51 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 30,51 Prozent gleich.
EssilorLuxottica wurde am Markt mit 96,48 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: essilor