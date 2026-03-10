EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 159,60 EUR wert. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,627 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 208,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,51 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 30,51 Prozent gleich.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 96,48 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at