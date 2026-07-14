EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Profitable EssilorLuxottica-Anlage?
|
14.07.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,28 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,831 EssilorLuxottica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (169,40 EUR), wäre das Investment nun 140,84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,84 Prozent.
Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 79,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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