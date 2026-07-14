EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Profitable EssilorLuxottica-Anlage? 14.07.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EssilorLuxottica-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 120,28 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,831 EssilorLuxottica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (169,40 EUR), wäre das Investment nun 140,84 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,84 Prozent.

Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 79,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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08:30 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
02.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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