EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingebracht

EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag bei 103,58 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,655 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 236,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 278,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,85 Prozent zugenommen.
EssilorLuxottica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 109,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
