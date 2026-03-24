EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie gebracht.

Am 24.03.2016 wurde das EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EssilorLuxottica-Anteile bei 103,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 96,411 EssilorLuxottica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 612,13 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 23.03.2026 auf 193,05 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 86,12 Prozent.

EssilorLuxottica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,42 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at