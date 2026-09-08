EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 115,47 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,604 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (148,55 EUR), wäre die Investition nun 12 864,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,65 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von EssilorLuxottica belief sich jüngst auf 68,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at