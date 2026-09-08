EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|EssilorLuxottica-Investmentbeispiel
|
08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 115,47 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,604 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (148,55 EUR), wäre die Investition nun 12 864,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,65 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EssilorLuxottica belief sich jüngst auf 68,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|150,35
|1,08%