EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|EssilorLuxottica-Investment im Blick
|
06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111,55 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,896 EssilorLuxottica-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 129,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 144,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,54 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 65,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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