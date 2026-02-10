EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie gebracht.

Am 10.02.2023 wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EssilorLuxottica-Papier bei 168,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 59,277 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Anteile wären am 09.02.2026 15 103,73 EUR wert, da der Schlussstand 254,80 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,04 Prozent zugenommen.

EssilorLuxottica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 117,68 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

