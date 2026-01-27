EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EssilorLuxottica-Papier bei 111,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,894 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 229,98 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 26.01.2026 auf 257,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EssilorLuxottica eine Börsenbewertung in Höhe von 122,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at