EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das EssilorLuxottica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag 173,85 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,752 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 276,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 587,58 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 58,76 Prozent gleich.

Der EssilorLuxottica-Wert an der Börse wurde auf 128,19 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at