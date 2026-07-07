EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EssilorLuxottica gewesen.

Am 07.07.2021 wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie betrug an diesem Tag 155,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,441 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 172,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 122,57 EUR wert. Mit einer Performance von +11,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war EssilorLuxottica jüngst 79,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at